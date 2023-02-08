Профилактика наркомании

Сотрудники Коммолодёжи Ингушетии рассказали студентам о вреде наркотиков и последствиях после их употребления

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Коммолодёжи Ингушетии провёл в медико-технологическом колледже очередную акцию «Лайф по-трезвому».

В ходе мероприятия студентам было подробно разъяснено о вреде наркотиков и последствиях их употребления. Беседа проходила в формате «вопрос-ответ» — учащиеся задавали вопросы, а спикеры на них отвечали. В акции принимали участие сотрудники реабилитационного центра «Наследие».

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, в ходе встречи был презентован фильм, в котором рассказывается про тех, кто попал под тягостное влияние наркотиков, но, несмотря на это, смог с помощью специалистов реабилитационного центра «Наследие» вернуться к нормальной жизни.

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