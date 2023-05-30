Сотрудники компаний Ингушетии рассказали hh. ru, за что они ценят свою работу

Работающие жители Ингушетии и СКФО рассказали службе исследований hh. ru, за что они ценят свою работу. Интересно, что на первом месте — комфортные условия труда, этот фактор отметили 48% опрошенных сотрудников. На втором месте с небольшим отрывом, конечно же, зарплата — 46%. Удобный график (44%), а также хорошее отношение начальства к подчиненным и стабильность компании (по 43%) тоже очень важны. Все эти факторы лидируют по значимости и составляют костяк причин хорошего отношения к текущей работе.

Каждый третий (34%) респондент заметил, что любит работу за то, что она дает возможность решать интересные задачи и развивать профессиональные компетенции.

Еще 28% сотрудников из Ингушетии любят работу, потому что она приносит признание, для каждого четвертого (25%) важно развитие и возможность карьерного роста. Соцпакет и нематериальные бонусы радуют 13% опрошенных.

Между тем, сообщают аналитики hh. ru, сотрудники честно признались, что, несмотря на то что сейчас трудоустроены и в целом удовлетворены работой, они готовы уволиться и перейти в новую компанию. И в данном случае основной причиной, почему люди готовы уйти с, казалось бы, любимой работы, вновь стали деньги. 77% работающих сотрудников из Ингушетии заявили в ходе опроса, что повышенный уровень зарплаты повлияет на них, и они уйдут к другому работодателю.

«Чаще всего об этом говорили представители сферы закупок, розничной торговли, безопасности, транспорта и производства. Реже других готовы бросить компанию (даже при условии повышения зарплаты в другом месте) работники сферы искусства, науки и образования», — отмечает Анастасия Кабинова, аналитик hh. ru.