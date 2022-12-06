Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в акции «Тест по истории ВОВ»

Участникам акции предстояло ответить на 40 вопросов в течение 40 минут. По окончании тестирования всем участникам были вручены сертификаты.

Мероприятие прошло в День Неизвестного Солдата в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации «Большая история» среди россиян, соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан.