Акция

Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в акции «Тест по истории ВОВ»

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Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», сообщила пресс-служба учреждения.

Участникам акции предстояло ответить на 40 вопросов в течение 40 минут. По окончании тестирования всем участникам были вручены сертификаты.

Мероприятие прошло в День Неизвестного Солдата в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации «Большая история» среди россиян, соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан.

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