Сотрудники МЧС и газовики провели профилактическое мероприятие в городе Сунжа Ингушетии

Горожанам напомнили, что, как правило, по причине неосторожного обращения с огнем происходит почти 80% от общего количества пожаров, а газовое оборудование необходимо регулярно проверять. Именно человеческая беспечность является главным фактором возгораний и отравлений угарным газом.

Жителей МКД призвали соблюдать основные правила личной безопасности и раздали памятки о правилах пожарной безопасности в зимний отопительный период.