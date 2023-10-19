Сотрудники МЧС и газовики провели профилактическое мероприятие в городе Сунжа Ингушетии
Сотрудники МЧС по республике и газовики провели профилактическое мероприятие в городе Сунжа Ингушетии, побывав в многоквартирных домах, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Горожанам напомнили, что, как правило, по причине неосторожного обращения с огнем происходит почти 80% от общего количества пожаров, а газовое оборудование необходимо регулярно проверять. Именно человеческая беспечность является главным фактором возгораний и отравлений угарным газом.
Жителей МКД призвали соблюдать основные правила личной безопасности и раздали памятки о правилах пожарной безопасности в зимний отопительный период.