Учения

Сотрудники МЧС и пограничного управления по Ингушетии провели пожарно-тактические учения

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Сотрудники МЧС и пограничного управления ФСБ России по Ингушетии совместно отработали практические навыки по эвакуации личного состава и ликвидации условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

По легенде пожар произошел в одном из помещений на первом этаже административного здания. Была проведена эвакуация людей из здания.

Звенья газодымозащитной службы обнаружили и спасли условно пострадавшего, который из-за сильного задымления не смог самостоятельно покинуть опасную территорию. Принятыми оперативными и слаженными действиями «пожар» был ликвидирован.

Цель совместных учений — совершенствование навыков по тушению условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей, формирование у личного состава морально-волевых качеств и психологическую устойчивость, а также отработка вопроса взаимодействия между пожарно-спасательными подразделениями и взаимодействующими структурами, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

 

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