Безопасность

Сотрудники МЧС Ингушетии провели инструктаж для вынужденных переселенцев из Херсонской области

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ингушетии провели профилактическую встречу с вынужденными переселенцами из Херсонской области, проживающими в гостинице «Асса» в Назрани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В гостинице проживают 24 вынужденных переселенца, из которых 5 — дети. Специалисты чрезвычайного ведомства пообщались с переселенцами, ознакомились с условиями их проживания и проверили пункт временного размещения на выполнение требований обеспечения пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В конце встречи вынужденным переселенцам были розданы памятки, чтобы они всегда помнили о правилах пожарной безопасности и не забывали телефоны вызова экстренных служб.

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