Сотрудники МЧС Ингушетии провели инструктаж для вынужденных переселенцев из Херсонской области

«В гостинице проживают 24 вынужденных переселенца, из которых 5 — дети. Специалисты чрезвычайного ведомства пообщались с переселенцами, ознакомились с условиями их проживания и проверили пункт временного размещения на выполнение требований обеспечения пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В конце встречи вынужденным переселенцам были розданы памятки, чтобы они всегда помнили о правилах пожарной безопасности и не забывали телефоны вызова экстренных служб.