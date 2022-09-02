Безопасность

Сотрудники МЧС Ингушетии провели в школах уроки по ОБЖ

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Специалисты МЧС по Ингушетии провели уроки по основам безопасности жизнедеятельности и беседы с детьми, педагогами и персоналом школ региона.

Они напомнили школьникам главные правила пожарной безопасности, безопасности на воде, в быту, как оказать первую помощь пострадавшим. Также при проведении праздничных мероприятий пожарные и спасатели расчеты несли дежурство, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Руководство и сотрудники ГУ МЧС по республике поздравили педагогов и ребят с началом нового учебного года и пожелали успехов в учебе.

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