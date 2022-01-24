Сотрудники МЧС Ингушетии спасли рабочего, заваленного грунтом
В городе Сунжа Ингушетии в ходе проведения земляных работ в воскресенье, 23 января, произошел обвал грунта, в результате чего засыпало человека.
Мужчину удалось спасти, на месте работали 6 человек из поисково-спасательного отряда, сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
ЧП произошло днем при проведении земляных работ на улице Демченко. На место происшествия прибыла бригада ГКУ АСС Ингушетии поисково-спасательного отряда «Эрши». Спасатели достали пострадавшего из-под завала. Он на карете скорой помощи доставлен в медучреждение.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.