ЧП

Сотрудники МЧС Ингушетии спасли рабочего, заваленного грунтом

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В городе Сунжа Ингушетии в ходе проведения земляных работ в воскресенье, 23 января, произошел обвал грунта, в результате чего засыпало человека.

Мужчину удалось спасти, на месте работали 6 человек из поисково-спасательного отряда, сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

ЧП произошло днем при проведении земляных работ на улице Демченко. На место происшествия прибыла бригада ГКУ АСС Ингушетии поисково-спасательного отряда «Эрши». Спасатели достали пострадавшего из-под завала. Он на карете скорой помощи доставлен в медучреждение.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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