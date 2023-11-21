МЧС

Сотрудники МЧС по Ингушетии более 3 тыс. раз реагировали на оперативные события

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В текущем году пожарные и спасатели МЧС по республике 3079 раз реагировали на оперативные события, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

Об этом говорилось на совещании с руководителями органов управления пожарной охраны и аварийно-спасательных служб.

328 раз сотрудники МЧС привлекались на пожары подлежащие официальному статистическому учету, 160 раз на ДТП. 1222 раза проводились поисково-спасательные работы. 1369 случаев — это иные реагирования (боевые, ложные, сухостои).

Начальник отдела организации пожарной охраны объектов и координации аварийно-спасательных формирований ведомства Ваха Гапархоев, отметил, что в текущем году подразделениями осуществлялась деятельность, направленная на своевременное и качественное реагирование на происшествия.

Вместе с тем, был отмечен ряд проблемных вопросов. Принято решение о корректировке планов дальнейшей работы, в том числе по взаимодействию с региональным правительством и подготовкой предложений для усовершенствования работы ГУ МЧС по региону.

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