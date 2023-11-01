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Сотрудники МЧС по Ингушетии ликвидировали условный пожар на нефтебазе

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Сотрудники МЧС по республике ликвидировали условный пожар на территории нефтебазы в Сунженском районе, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

Мероприятие проводилось для определения степени готовности при возникновении внештатной ситуации. Отрабатывались совместные действия персонала «РН-Ингушнефтопродукт» и пожарных.

После сообщения о возгорании в службу спасения, в первую очередь, были эвакуированы работники нефтебазы, вскоре прибыли расчеты 10 пожарно-спасательных частей. Они с помощью пенной атаки потушили загоревшуюся цистерну.

«Запланированные мероприятия на всех стадиях проведения пожарно-тактических учений участники выполнили в полном объеме», — отметили в МЧС по республике.

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