Сотрудники МЧС по Ингушетии ликвидировали условный пожар на нефтебазе

Мероприятие проводилось для определения степени готовности при возникновении внештатной ситуации. Отрабатывались совместные действия персонала «РН-Ингушнефтопродукт» и пожарных.

После сообщения о возгорании в службу спасения, в первую очередь, были эвакуированы работники нефтебазы, вскоре прибыли расчеты 10 пожарно-спасательных частей. Они с помощью пенной атаки потушили загоревшуюся цистерну.

«Запланированные мероприятия на всех стадиях проведения пожарно-тактических учений участники выполнили в полном объеме», — отметили в МЧС по республике.