Сотрудники МЧС по Ингушетии навестили ветерана пожарной охраны

Как сообщает пресс-служба ведомства, Султыгов начинал трудовую деятельность теперь уже в далеком 1960 году стрелком военно-пожарной команды номер пять в Карабулаке. Всегда был на хорошем счету, пользовался у товарищей заслуженным авторитетом, имеет ряд наград и поощрений. Он с большой неохотой говорит о себе, а все больше о товарищах и друзьях, которых у него немало.

Ветеран и сегодня не сидит без дела, встречается с молодежью, учащимися, рассказывает им о примерах служения своему делу их старшими товарищами, дает полезные советы.

Гости проверили жилищно-бытовые условия бывшего пожарного, а также оказали ему материальную помощь.