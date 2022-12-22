Донорство

Сотрудники МЧС по Ингушетии приняли участие в донорской акции «Своих не бросаем»

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Сотрудники МЧС России по Ингушетии в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» приняли участие в сдачи донорской крови.

Донорами были не только мужчины, но и женщины. Заполнив необходимую документацию и пройдя медицинский осмотр, сотрудники чрезвычайного ведомства исполнили свой гражданский долг.

Некоторые сдавали кровь впервые, но были и те, для кого это стало уже привычным делом. Ведь многие не понаслышке знают, что донорская кровь ежедневно требуется огромному количеству людей, а человеческая жизнь может вмиг оборваться от нехватки крови.

«В первую очередь, мы хотим помочь людям, которые в лечебных учреждениях остро нуждаются в донорской крови. Вторая, не менее важная цель, призвать общественность республики присоединиться к данной акции», — отметили сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

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