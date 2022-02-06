Профилактика

Сотрудники МЧС по Ингушетии провели противопожарный рейд в Назрановском районе

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Представители регионального чрезвычайного ведомства провели противопожарный рейд в жилом секторе сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии.

Сотрудники ГУ МЧС России по республике Яхья Темурзиев и Илез Тумгоев совместно с представителями администрации и ВДПО напомнили гражданам о том, что перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию, а также разъяснили основные правила эксплуатации бытовых электрических, газовых приборов и правила поведения при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров, сообщается на сайте ведомства.

Также в ходе рейда проводилась техническая работа по установке пожарных извещателей в частных домах малообеспеченных и многодетных семей.

Завершая профилактическую беседу, сотрудники ответили на вопросы людей и вручили им информационные памятки, в которых содержатся правила пожарной безопасности и номера вызова экстренных служб.

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