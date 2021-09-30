Сотрудники МЧС по Ингушетии проверили противопожарное состояние лечебных учреждений в Сунже

Проверка началась с осмотра территории и помещений, сотрудники обследовали Сунженскую районную больницу и поликлинику. Как сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве региона, наличие огнетушителей, пожарной сигнализации, планов эвакуации и различные другие аспекты — все это входит в предмет проверки.

Лечебные учреждения были полностью осмотрены на готовность к возгораниям, а с медицинскими работниками была проведена беседа, в ходе которой выяснилось, что персонал учреждения готов к нештатным ситуациям и знает, как действовать в случае пожара.

«Противопожарная защищённость объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей всегда на особом контроле. Важно, чтобы руководители относились с большей ответственностью к пожарной безопасности объектов», — подчеркнули сотрудники МЧС.