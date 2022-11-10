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Сотрудники МЧС по Ингушетии проводят мониторинг паводкоопасных мест с помощью беспилотника

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Специалисты МЧС России по Ингушетии продолжают мониторинг паводковой обстановки русел рек республики с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как сообщили в МЧС по региону, очередную проверку специалисты чрезвычайного ведомства провели в городе Сунжа. Благодаря беспилотнику сотрудники смогли визуально на мониторе компьютера увидеть все опасные места на русле реки, где обычно бывают заторы из-за кустарников и упавших деревьев.

Летательный аппарат с высоты птичьего полета обследовал русло реки на протяжении нескольких километров и зафиксировал все это на фото и видео.

Отмечается, что мониторинг опасных мест русел рек республики будет проводиться специалистами Главного управления до окончания паводкоопасного периода.

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