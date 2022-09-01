Сотрудники МЧС по Ингушетии с помощью беспилотника следят за пожарной обстановкой в лесах

С борта беспилотника ведется видеосъемка в режиме реального времени, и информация передается в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. В случае выявления очага возгорания определяются его точные координаты, и туда направляются оперативные силы и средства для его ликвидации. Авиаразведка позволяет огнеборцам значительно сократить время реагирования на пожары, говорится в релизе пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что в связи с высокой температурой, установившейся в последнее время на территории Ингушетии, существует вероятность возникновения загораний сухостоя и лесных пожаров. В Малгобекском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Авиационная разведка является наиболее эффективным методом обнаружения природных пожаров на начальной стадии их возникновения.

По результатам мониторинга очагов природных пожаров, а также мест где имеется риск возникновения возгораний выявлено не было.