Сотрудники МЧС по Ингушетии с помощью беспилотника следят за пожарной обстановкой в лесах
Представителями МЧС России по Ингушетии проведена наземная и воздушная разведка лесных массивов и прилегающих к городу Малгобеку и сельским поселениям Инарки, Сагопши, Пседах и Вежарий Малгобекского района территорий.
С борта беспилотника ведется видеосъемка в режиме реального времени, и информация передается в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. В случае выявления очага возгорания определяются его точные координаты, и туда направляются оперативные силы и средства для его ликвидации. Авиаразведка позволяет огнеборцам значительно сократить время реагирования на пожары, говорится в релизе пресс-службы чрезвычайного ведомства.
Отмечается, что в связи с высокой температурой, установившейся в последнее время на территории Ингушетии, существует вероятность возникновения загораний сухостоя и лесных пожаров. В Малгобекском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
Авиационная разведка является наиболее эффективным методом обнаружения природных пожаров на начальной стадии их возникновения.
По результатам мониторинга очагов природных пожаров, а также мест где имеется риск возникновения возгораний выявлено не было.