Сотрудники мемориального комплекса Ингушетии продолжают цикл выездных лекций «Славные сыны Отечества»
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии продолжают цикл выездных лекций по теме «Славные сыны Отечества», приуроченные ко Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба учреждения.
Сегодня лекция прошла в Назрановской начальной общеобразовательной школе № 16. Экскурсовод мемориального комплекса Ламара Оздоева рассказала учащимся 4-го класса о мужестве и героизме наших соотечественников, которые рисковали жизнью ради спасения других.
«Героем может стать далеко не каждый. Для этого не нужно думать о собственной выгоде или безопасности, а только о благе своего народа. Люди, совершившие подвиг во имя страны, ее граждан, достойны нашего уважения и гордости за своё Отечество, породившее истинных героев», — отметила Оздоева.