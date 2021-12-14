Сотрудники мемориального комплекса Ингушетии продолжают цикл выездных лекций «Славные сыны Отечества»

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии продолжают цикл выездных лекций по теме «Славные сыны Отечества», приуроченные ко Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба учреждения.

Сегодня лекция прошла в Назрановской начальной общеобразовательной школе № 16. Экскурсовод мемориального комплекса Ламара Оздоева рассказала учащимся 4-го класса о мужестве и героизме наших соотечественников, которые рисковали жизнью ради спасения других.

«Героем может стать далеко не каждый. Для этого не нужно думать о собственной выгоде или безопасности, а только о благе своего народа. Люди, совершившие подвиг во имя страны, ее граждан, достойны нашего уважения и гордости за своё Отечество, породившее истинных героев», — отметила Оздоева.

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