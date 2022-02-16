Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии начали цикл выездных лекций «Черная среда 1944 года»

Так, лекция была проведена для учащихся 10-го класса школы № 2 сельского поселения Экажево Назрановского района.

Экскурсовод мемориального комплекса Фатима Тимурзиева рассказала школьникам о значении депортации в исторических судьбах ингушского народа и других народов, подвергшихся репрессиям. Были освещены такие стороны, как предыстория выселения, его непосредственные и долгосрочные последствия, особенности жизни в депортации, борьба за восстановление попранных прав ингушского народа, противодействие попыткам ревизии оценок преступлений сталинизма.

Особое внимание обращалось на важность анализа и осмысления уроков депортации, значение созидательной работы во благо республики на современном этапе развития Ингушетии.

Напомним, что 23 февраля 1944 года ингушский народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. 7 марта 1944 года Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована. На части ее территории была образована Грозненская область, а другая часть определена в состав соседних республик. Ингуши были вычеркнуты из списка народов СССР, и власть делала все для того, чтобы стереть память о них. Уничтожались редкие рукописи, книги и архивы, записи фольклорных текстов, любая литература и периодические издания с упоминаниями ингушей.