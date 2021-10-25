Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проводят в школах лекции «Октябрь 92-го»
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии начали цикл выездных лекций «Октябрь 92-го» для общеобразовательных и средних профессиональных образовательных учреждений республики, приуроченных к 29-летию осетино-ингушского конфликта, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Экскурсоводы мемориального комплекса рассказывают учащимся о трагических событиях осени 1992 года, в ходе лекции демонстрируют видеоролик с рассказами очевидцев.
Напомним, в октябре-ноябре 1992 года в Пригородном районе и Владикавказе Северной Осетии произошла масштабная трагедия на территории Российской Федерации. Кровавые события сопровождались изгнанием ингушей из мест постоянного проживания, разрушением домов, лишением крова и утратой имущества. Самой тяжёлой стороной тех трагических дней стала гибель сотен ни в чем неповинных людей и сотни пропавших без вести, о судьбе которых по сей день ничего не известно их родным и близким.