Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проводят в школах лекции «Октябрь 92-го»

Экскурсоводы мемориального комплекса рассказывают учащимся о трагических событиях осени 1992 года, в ходе лекции демонстрируют видеоролик с рассказами очевидцев.

Напомним, в октябре-ноябре 1992 года в Пригородном районе и Владикавказе Северной Осетии произошла масштабная трагедия на территории Российской Федерации. Кровавые события сопровождались изгнанием ингушей из мест постоянного проживания, разрушением домов, лишением крова и утратой имущества. Самой тяжёлой стороной тех трагических дней стала гибель сотен ни в чем неповинных людей и сотни пропавших без вести, о судьбе которых по сей день ничего не известно их родным и близким.