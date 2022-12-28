Сотрудники мэрии города Назрани Ингушетии навестили ветерана ВОВ

Сотрудники администрации города отправились к ветерану ВОВ с поздравлениями и подарками на Новый год.

«Наш ветеран пребывал в бодром состоянии и в хорошем настроении. Магомед Хасултанович поблагодарил за оказанное внимание, пообщался с гостями и, несмотря на преклонный возврат, сам лично проводил сотрудников администрации города», — сообщили в мэрии Назрани.