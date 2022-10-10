Диспансеризация

Сотрудники мэрии Карабулака Ингушетии прошли диспансеризацию

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Сотрудники мэрии Карабулака прошли диспансеризацию, плановый медицинский осмотр провели специалисты городской поликлиники.

Одним из первых проверил своё здоровье глава муниципального образования Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба.

Работники мэрии прошли обследование и получили консультацию у терапевта, эндокринолога, офтальмолога, дерматолога, отоларинголога. В ходе исследования брались анализы крови (общий, биохимический, анализ на содержание уровня глюкозы и холестерина), измеряли артериальное давление, делали электрокардиограмму. По результатам осмотра сотрудникам администрации были даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и, в случае необходимости, лечению.

Напомним, диспансеризация — это система медицинских мероприятий, осуществляемая лечебными учреждениями в целях профилактики и своевременного лечения заболеваний. Она проводится ежегодно и является важнейшей массовой и высокоэффективной медицинской технологией сбережения здоровья и снижения  преждевременной смертности населения.

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