Сотрудники мэрии Карабулака Ингушетии прошли диспансеризацию

Одним из первых проверил своё здоровье глава муниципального образования Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба.

Работники мэрии прошли обследование и получили консультацию у терапевта, эндокринолога, офтальмолога, дерматолога, отоларинголога. В ходе исследования брались анализы крови (общий, биохимический, анализ на содержание уровня глюкозы и холестерина), измеряли артериальное давление, делали электрокардиограмму. По результатам осмотра сотрудникам администрации были даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и, в случае необходимости, лечению.

Напомним, диспансеризация — это система медицинских мероприятий, осуществляемая лечебными учреждениями в целях профилактики и своевременного лечения заболеваний. Она проводится ежегодно и является важнейшей массовой и высокоэффективной медицинской технологией сбережения здоровья и снижения преждевременной смертности населения.