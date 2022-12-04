Сотрудники мэрии Магаса оказали помощь инвалидам

«Сотрудники мэрии пожелали им крепкого здоровья, счастья в личной жизни, любви родных и близких. А также для хорошего настроения преподнесли подарки от руководства администрации. В свою очередь, горожане выразили огромную благодарность в адрес Усмана Аушева за постоянную помощь и поддержку», — говорится в сообщении.

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и в процессы развития.