Благотворительность

Сотрудники мэрии Магаса оказали помощь инвалидам

0

По поручению главы Магаса Усмана Аушева сотрудники администрации посетили местных жителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Сотрудники мэрии пожелали им крепкого здоровья, счастья в личной жизни, любви родных и близких. А также для хорошего настроения преподнесли подарки от руководства администрации. В свою очередь, горожане выразили огромную благодарность в адрес Усмана Аушева за постоянную помощь и поддержку», — говорится в сообщении.

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и в процессы развития.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратура Ингушетии организовала проверку после хлопка газа с четырьмя пострадавшими
При столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии пострадали два человека
Четыре человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме в Ингушетии
Ингушские каратисты завоевали 13 медалей на Всероссийском фестивале в Адыгее
Люди с ОВЗ показывают удивительную силу духа — Глава Ингушетии
Глава Ингушетии Калиматов поздравил юристов с профессиональным праздником
Госавтоинспекторы Ингушетии призвали дошколят пользоваться удерживающими устройствами
Около 500 бутылок контрафактного алкоголя изъяли правоохранители Ингушетии
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ингушетии ниже эпидемического порога
Почти в три раза увеличились темпы строительства жилья в Ингушетии
За покушение на сбыт героина в Ингушетии будут судить иностранца

Главное

Яндекс.Метрика

 