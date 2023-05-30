Нацпроекты

Сотрудники мэрии Магаса проверили благоустройство дворовых территорий

0

Специалисты администрации города проверили благоустройство территории в одном из микрорайонов столицы, сообщает Телеграм-канал муниципалитета.

Помощник главы города Магаса Магомет Баркинхоев совместно с начальниками профильных отделов совершили инспекционный выезд на одну из территорий, которая благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Участие в проектах по благоустройству дворов дает положительные результаты. Надо сказать, что горожане активно включились в процесс: вносят предложения, задают вопросы. Будем и дальше продолжать эту работу», — отметил Баркинхоев.

На данной территории уже проведены работы по устройству парковочных мест, бордюрного камня и озеленению территории.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один из лучших домов «Юнармии» находится в Ингушетии
Через горную Ингушетию пройдет самый длинный забег в России — «Армагеддон»
Казачий хор из Ингушетии стал лауреатом третьей степени фестиваля в Адыгее
В парламенте Ингушетии чествовали коллектив «Сердало» в связи с вековым юбилеем газеты
Ансамбль народного танца «Ингушетия» отпраздновал 30-летие
Юная гитаристка из Ингушетии стала обладателем Гран-при всероссийского конкурса
Пограничное управление по Ингушетии рассказало об изменении законодательства
Десять школ и колледжей Ингушетии поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира
Команда ингушских спортсменов отправилась в город Ханты-Мансийск на чемпионат России по ММА
На приеме у мэра Назрани обсудили проблему обслуживания многоквартирных домов
Иностранца будут судить в Ингушетии за попытку сбыть героин

Главное

Яндекс.Метрика

 