Сотрудники мэрии Магаса проверили благоустройство дворовых территорий

Помощник главы города Магаса Магомет Баркинхоев совместно с начальниками профильных отделов совершили инспекционный выезд на одну из территорий, которая благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Участие в проектах по благоустройству дворов дает положительные результаты. Надо сказать, что горожане активно включились в процесс: вносят предложения, задают вопросы. Будем и дальше продолжать эту работу», — отметил Баркинхоев.

На данной территории уже проведены работы по устройству парковочных мест, бордюрного камня и озеленению территории.