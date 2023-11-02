Сотрудники мэрии Малгобека провели внеплановый субботник
Представители администрации Малгобека совместно с подведомственными организациями провели внеплановый субботник, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
По словам собеседника издания, была собрана опавшая листва, различного рода мусор и сухие ветки деревьев.
«Участие в такого рода мероприятиях для каждого из нас — это возможность на собственном примере показать отношение к родному городу», — подчеркнул заместитель главы администрации Малгобека Магомед Коригов.
Отмечается, что работы по очистке территории муниципалитета будут продолжены.