Сотрудники Минавтодора Ингушетии приняли участие в «Марафоне донора»
Сотрудники Министерства автомобильных дорог республики стали участниками благотворительной акции по сдаче крови «Марафон донора», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«Донорство — это возможность каждого помочь другому человеку, а возможно, и спасти чью-то жизнь», — рассказал собеседник.
По его словам, перед началом акции каждый участник прошел обязательное медицинское обследование. В рамках этого процесса были сданы анализы на гемоглобин, определение группы крови и наличие резус-фактора.
Отмечается, что Минавтодор передал эстафету Министерству экономического развития региона.
Напомним, организатором акции «Марафон донора» стал комитет по делам молодежи региона.