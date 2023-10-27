Марафон

Сотрудники Минавтодора Ингушетии приняли участие в «Марафоне донора»

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Сотрудники Министерства автомобильных дорог республики стали участниками благотворительной акции по сдаче крови «Марафон донора», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Донорство — это возможность каждого помочь другому человеку, а возможно, и спасти чью-то жизнь», — рассказал собеседник.

По его словам, перед началом акции каждый участник прошел обязательное медицинское обследование. В рамках этого процесса были сданы анализы на гемоглобин, определение группы крови и наличие резус-фактора.

Отмечается, что Минавтодор передал эстафету Министерству экономического развития региона.

Напомним, организатором акции «Марафон донора» стал комитет по делам молодежи региона.

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