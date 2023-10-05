Сотрудники Минкультуры Ингушетии приняли участие в «Марафоне донора»

Перед началом мероприятия организаторы акции представили информацию о пользе донорства, а также познакомили с рекомендациями врачей, которые нужно соблюдать при сдаче крови и после этого процесса.

Волонтеры вместе с медперсоналом создали максимально удобные условия для работников Минкультуры, изъявивших желание стать донорами.

Напомним, организатором акции «Марафон донора» стал Комитет по делам молодежи региона. По словам собеседника, на следующей неделе эстафету в этом важном для жизни людей деле принимает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики.

«Уже многие представители разных государственных органов Ингушетии приняли участие в данной акции, которая направлена на популяризацию постоянного донорства. В рамках проекта планируется провести цикл образовательных тренингов в учебных заведениях, а также среди населения республики», — добавил собеседник.