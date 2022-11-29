СВО

Сотрудники Миннаца Ингушетии навестили семьи погибших в ходе СВО

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По поручению Главы Ингушетия Махмуд-Али Калиматова, руководство Миннаца региона совместно с главами муниципальных образований посетили семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня руководитель Миннаца Ингушетии Ваха Беков совместно с главами муниципальных образований Барсуки и Экажево посетили родственников военнослужащих Илеза Торшхоева и Ахмеда Муталиева, погибших в ходе СВО», — говорится в сообщении.

Ваха Беков поблагодарил семьи за воспитание настоящих сынов Отечества и пожелал каждой из них той стойкости, мужества и героизма, которые проявили их герои при защите интересов Отечества.

Семьям также обещали оказать содействие при решении вопросов трудоустройства, учебы детей погибших, оказания медицинской и иной помощи.

В конце встречи руководитель министерства оказал матерям погибших материальную помощь и вручил продовольственные корзины.

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