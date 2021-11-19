Акция

Сотрудники Миннаца Ингушетии совместно с полицейскими провели акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

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Сотрудники Миннаца Ингушетии совместно с полицейскими встретились с учениками старших классов Центрального округа Магаса в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона.

Представители МВД по республике прочитали школьникам лекцию на тему профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Кроме того, гости рассказали ученикам и об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений экстремистского и террористического характера.

Организаторы акции подчеркнули, что именно подростки чаще всего становятся жертвами пропаганды террористической и экстремистской идеологии.

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