Сотрудники Миннаца Ингушетии совместно с полицейскими провели акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Представители МВД по республике прочитали школьникам лекцию на тему профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Кроме того, гости рассказали ученикам и об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений экстремистского и террористического характера.

Организаторы акции подчеркнули, что именно подростки чаще всего становятся жертвами пропаганды террористической и экстремистской идеологии.