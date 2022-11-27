Сотрудники Минприроды Ингушетии приняли участие в акции «Экодиктант-2022»

Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию: детей и взрослых, неравнодушных к теме экологии. Представители экологического ведомства региона принимают в нем участие в третий раз.

«Мы в течение 40 минут отвечали на вопросы об Арктике и охране озера Байкал, о климате и лесе, о заповедных территориях, воде, флоре и фауне, воздухе, энергетике, пожарной безопасности на природе. Всего в диктанте было 25 вопросов» — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник министерства.

Отметим, что принять участие в этой акции могут все желающие на портале экодиктант. рус и сегодня, 27 ноября. Участники смогут оценить свою экологическую грамотность, повысить уровень знаний, а также способность принимать правильные решения в области экологии.

Результаты тестов, а также общие итоги акции по регионам будут оглашены на следующей неделе.