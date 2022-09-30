Сотрудники Минприроды Ингушетии приняли участие в донорской акции
Сотрудники Минприроды Ингушетии приняли участие в донорской акции «Зажги свое сердце», проходившей на станции переливания крови в городе Назрани, сообщает пресс-служба ведомства.
Для того, чтобы спасти чью-то жизнь нужно не так много, достаточно стать донором. Сдавая кровь, мы помогаем не только нуждающимся в ней, но и самим себе. Регулярное обновление клеток крови у доноров способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердца, печени, говорится в релизе.
Отмечается, что сотрудники экологического ведомства республики являются активными донорами.