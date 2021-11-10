Сотрудники Минсельхоза Ингушетии приняли участие в переписи населения

Всего в ведомстве трудится более 50 человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минсельхоза. Все они заполнили анкеты в электронном виде в личных кабинетах на сайте Госуслуг.

Ранее было объявлено, что можно пройти перепись онлайн через Госуслуги только до 7 ноября, но в связи с эпидемиологической обстановкой в стране электронная перепись продлена до 14 ноября.