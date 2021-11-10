Перепись

Сотрудники Минсельхоза Ингушетии приняли участие в переписи населения

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Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии приняли участие во Всероссийской переписи населения.

Всего в ведомстве трудится более 50 человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минсельхоза. Все они заполнили анкеты в электронном виде в личных кабинетах на сайте Госуслуг.

Ранее было объявлено, что можно пройти перепись онлайн через Госуслуги только до 7 ноября, но в связи с эпидемиологической обстановкой в стране электронная перепись продлена до 14 ноября.

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