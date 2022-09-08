Мемориал

Сотрудники МКЖР Ингушетии приняли участие в акции «Поделись своим знанием»

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием» провели познавательный урок и лекцию в первой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Учащимся 7-9-х классов рассказали о мемориальном комплексе, с помощью технических средств провели виртуальную экскурсию по музею. Также в связи с Годом культурного наследия народов России школьники прослушали лекцию на тему традиций и обычаев ингушей, в частности свадебных традиций.

Напомним, акция «Поделись своим знанием» проводится в России уже в третий раз. Ее цель — передача молодежи достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества.

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