Сотрудники МКЖР Ингушетии приняли участие в акции «Поделись своим знанием»
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием» провели познавательный урок и лекцию в первой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Учащимся 7-9-х классов рассказали о мемориальном комплексе, с помощью технических средств провели виртуальную экскурсию по музею. Также в связи с Годом культурного наследия народов России школьники прослушали лекцию на тему традиций и обычаев ингушей, в частности свадебных традиций.
Напомним, акция «Поделись своим знанием» проводится в России уже в третий раз. Ее цель — передача молодежи достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества.