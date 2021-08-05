На днях очередной выезд на запись состоялся к жительнице Гамурзиевского административного округа города Назрани Либихан Исиевне Чеджоевой, 1933 года рождения, которая поделилась своими воспоминаниями о пережитом во время депортации 1944 года и после возвращения на родину.

Как отметили работники мемориального комплекса, по мере обработки материалов эту и другие видеозаписи можно увидеть на YouTube-канале и на официальном сайте учреждения (memorialing. ru).

«Мы по-прежнему ждем помощи от жителей республики в поисках контактов очевидцев депортации, людей, которые смогли бы поделиться с нами своими воспоминаниями о выселении 1944 года. Для этого можно написать нам в личные сообщения в «Инстаграм» (memorial_ing) или связаться с нами по номеру 8 (8732) 26-88-00», — отметили в пресс-службе.