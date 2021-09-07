Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии поделились с коллегами опытом работы центра «Доступная среда»

Как сообщила пресс-служба НБРИ, учреждение представили директор библиотеки Радима Газдиева и начальник центра «Доступная среда НБРИ» Адам Сагов, которые раскрыли в своих выступлениях на семинаре особенности деятельности главной библиотеки Ингушетии в оказании ассистивных услуг слепым и слабовидящим и поделились опытом работы созданного центра по их обслуживанию.

Профессиональные и социально значимые вопросы на площадке Международной школы ассистивных услуг обсуждали более 100 специалистов из 13 регионов России, а также коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Бангладеш.

«Участие в Международной школе ассистивных услуг дала возможность не только представить собственный опыт и наработки библиотеки в этом направлении, но и услышать интересные инновационные проекты специалистов из других регионов и стран, использовать их в своих практиках», — отметила Газдиева.