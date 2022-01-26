Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии проведут на улицах города Сунжи акцию «Блокадный хлеб»

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, библиотекари на улицах города Сунжи раздадут прохожим выпущенные в библиотеке к этой дате информационные буклеты, а также специально приготовленные кусочки хлеба, символически напоминающие тот хлеб, который выдавали каждому жителю осажденного врагами города.

Цель акции — сохранение исторической памяти народа, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, дань памяти тем, кто пережил блокаду.