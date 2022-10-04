ОФСИН

Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии провели мероприятие для заключенных

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Публичный центр правовой информации Национальной библиотеки Ингушетии провел мероприятие в СИЗО № 1 города Карабулака, сообщила пресс-служба учреждения.

Правовой час был направлен на предоставление законодательной информации о мерах социальной поддержки людей с ограниченными физическими возможностями в соответствии с федеральным и региональным законодательством, о возможных юридических прецедентах.

В мероприятии принял участие сотрудник регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия Батыр Богатырев.

Заключенным была разъяснена правовая основа, принципы применения и основные понятия федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу.

Более подробно была доведена информация о страховой пенсии, наборе социальных услуг для инвалидов, оплате ЖКУ, налоговом вычете, бесплатной парковке и др.

Мероприятие было проведено согласно соглашению о сотрудничестве между Национальной библиотекой и СИЗО № 1 ОФСИН России по Ингушетии и согласно утвержденному плану-графику проведения мероприятий для заключенных.

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