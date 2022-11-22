Сотрудники НБ Ингушетии рассказали заключенным о жизни Лайсат Байсаровой

Начальник ЦПИ Магомед Газдиев рассказал заключенным о Лайсат Байсаровой (в девичестве Тангиева), бывшем члене коммунистической партии, которая в одночасье из успешного общественного деятеля превратилась в народного мстителя.

Лайсат родилась в 1920 году в селе Галашки, по национальности ингушка. Была образцово-показательным советским человеком: партработник, ворошиловский стрелок, альпинистка. Со своим первым мужем Ахметханом (тоже партработником) познакомилась в 1939 году при восхождении на вершину Эльбруса (Лайсат была первой женщиной, покорившей эту вершину). Стала мстить НКВД после того, как её годовалый сын погиб в первый же день депортации, 23 февраля 1944 года, сгинули по пути в ссылку и ее родители.

Эта история вызвала бурное обсуждение среди осужденных, находящихся в СИЗО, сообщила пресс-служба НБ.