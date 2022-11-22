Национальная библиотека

Сотрудники НБ Ингушетии рассказали заключенным о жизни Лайсат Байсаровой

0

Центр правовой информации Национальной библиотеки Ингушетии провел в СИЗО номер один города Карабулака мероприятие, посвященное жизни Лайсат Байсаровой, ставшей символом мужества и стойкости ингушского народа.

Начальник ЦПИ Магомед Газдиев рассказал заключенным о Лайсат Байсаровой (в девичестве Тангиева), бывшем члене коммунистической партии, которая в одночасье из успешного общественного деятеля превратилась в народного мстителя.

Лайсат родилась в 1920 году в селе Галашки, по национальности ингушка. Была образцово-показательным советским человеком: партработник, ворошиловский стрелок, альпинистка. Со своим первым мужем Ахметханом (тоже партработником) познакомилась в 1939 году при восхождении на вершину Эльбруса (Лайсат была первой женщиной, покорившей эту вершину). Стала мстить НКВД после того, как её годовалый сын погиб в первый же день депортации, 23 февраля 1944 года, сгинули по пути в ссылку и ее родители.

Эта история вызвала бурное обсуждение среди осужденных, находящихся в СИЗО, сообщила пресс-служба НБ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Крупнейшую бывшую свалку в Ингушетии засеяли сельскохозяйственными растениями
В следующем году будет возможен перерасчет платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов
В Ингушском госуниверситете прошла научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России»
Власти Малгобекского района предупредили жителей о травле грызунов
В СКФУ прошел семинар «Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности»
Почта России и ГТЛК собрались вместе развивать беспилотную логистику
В мэрии Назрани состоялась деловая встреча с представителями среднего и малого бизнеса Ингушетии
В ряде регионов ФСБ в октябре задержала 68 подпольных оружейников
Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Ингушетии пройдет в Назрани 26 ноября
В России утверждены квоты приема на целевое обучение в вузах на следующий год
В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство «умной площадки»

Главное

Яндекс.Метрика

 