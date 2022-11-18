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Сотрудники ОФСИН по Ингушетии навестили ветеранов уголовно-исполнительной системы

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Сотрудники Ингушского отдела ФСИН Азраил Харсиев и Рузана Хадзиева, а также председатель совета ветеранов УИС Аслан Плиев навестили на дому ветеранов уголовно-исполнительной системы республики.

Харсиев вручил ветеранам грамоты от Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, зачитал поздравительное письмо директора ФСИН России Аркадия Гостева, выразил слова благодарности за неоценимый вклад в развитие пенитенциарной системы региона и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма.

Встречи с ветеранами прошли в очень теплой обстановке. Они с удовольствием общались с коллегами, вспоминали свои рабочие будни, делились самыми яркими впечатлениями своей службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и благодарили сотрудников за оказываемое внимание и заботу.

Также в ходе визитов, семьям ветеранов были переданы продуктовые наборы, сообщает пресс-служба ОФСИН России по региону.

Напомним, день ветерана уголовно-исполнительной системы отмечается ежегодно 16 ноября. Его дата была утверждена приказом директора ФСИН России в январе 2013 года. Именно в этот день в 2006 году была учреждена Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы.

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