Сотрудники ОФСИН по Ингушетии откликнулись на просьбу медиков сдать кровь

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба пенитенциарного ведомства, в службу исполнения наказаний обратился медик с просьбой оказать помощь женщине, находящейся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении ИРКБ г. Назрани, которой срочно была необходима донорская кровь.

На просьбу медиков сдать кровь откликнулось пять сотрудников. Среди решивших оказать помощь добровольцев были не только те, кто постоянно сдаёт кровь, но и те сотрудники, которые впервые посетили станцию переливания крови.

Перед сдачей крови сотрудники уголовно-исполнительной системы прошли медицинский осмотр и обследование, после чего все пятеро смогли сдать кровь.

Родственники женщины и медицинские работники поблагодарили доноров за оказанную помощь и отметили, что после переливания крови состояние больной стабилизировалось.

«В таких ситуациях не должно быть места равнодушию, именно поэтому сотрудники уголовно-исполнительной системы, несмотря на занятость и плотный график, всегда находят время сделать благое дело», — отметила старший инспектор группы кадров ОФСИН Рузана Хадзиева.