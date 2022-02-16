Сотрудники ОФСИН по Ингушетии провели акцию «Спорт без наркотиков, спорт против терроризма»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба пенитенциарного ведомства, в акции приняли участие сотрудники группы собственной безопасности ОФСИН России и старший инспектор группы кадров воспитательной и социальной работы с личным составом.

Гости рассказали юным спортсменам об опасности употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, о том, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, установленная законодательством Российской Федерации за совершение противоправных действий, связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных веществ.

Также сотрудники разъяснили ребятам о сущности экстремизма и терроризма, о всевозможных методах агитации злоумышленников в молодежной среде. Особое внимание присутствующих было обращено на размещение в социальных сетях материалов экстремистского характера. Подростков предупредили об ответственности, которую они несут в случае совершения подобных действий.

В завершение встречи гости ответили на все вопросы спортсменов и порекомендовали ребятам всегда вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами.