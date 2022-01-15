Сотрудники ОМОН Ингушетии накладным зарядом уничтожили артиллерийский снаряд

«В результате взаимодействия с представителями регионального МВД к месту происшествия прибыла группа инженерно-технического отделения ОМОН управления национальной гвардии по республике, сотрудники которой обследовали и уничтожили находку накладным зарядом», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Также росгвардейцы проверили прилегающую территорию. Подозрительных предметов не обнаружено.