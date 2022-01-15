Росгвардия

Сотрудники ОМОН Ингушетии накладным зарядом уничтожили артиллерийский снаряд

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Сотрудники ОМОН Ингушетии обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, обнаруженный накануне вблизи сельского поселения Троицкое Сунженского района республики.

«В результате взаимодействия с представителями регионального МВД к месту происшествия прибыла группа инженерно-технического отделения ОМОН управления национальной гвардии по республике, сотрудники которой обследовали и уничтожили находку накладным зарядом», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Также росгвардейцы проверили прилегающую территорию. Подозрительных предметов не обнаружено.

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