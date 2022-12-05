Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненых участников СВО
Представители постпредства Ингушетии при Президенте России по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова навестили сотрудников управления национальной гвардии по региону, раненных на Украине.
Участники специальной военной операции проходят лечение в главном клиническом военном госпитале войск Росгвардии.
«Представители постоянного представительства поинтересовались состоянием здоровья бойцов, пожелали скорейшего выздоровления, обменялись контактами. Военным оказали помощь, предоставив все необходимое для пребывания в медицинском учреждении», — отметили в пресс-службе постпредства.