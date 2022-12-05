СВО

Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненых участников СВО

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Представители постпредства Ингушетии при Президенте России по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова навестили сотрудников управления национальной гвардии по региону, раненных на Украине.

Участники специальной военной операции проходят лечение в главном клиническом военном госпитале войск Росгвардии.

«Представители постоянного представительства поинтересовались состоянием здоровья бойцов, пожелали скорейшего выздоровления, обменялись контактами. Военным оказали помощь, предоставив все необходимое для пребывания в медицинском учреждении», — отметили в пресс-службе постпредства.

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