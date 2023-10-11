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Сотрудники прокуратуры Ингушетии поздравили с 99-летием последнего ветерана ВОВ в регионе

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Сотрудники прокуратуры Назрани поздравили с 99-летием последнего оставшегося в живых в регионе ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова.

«Работники прокуратуры выразили искреннюю благодарность ветерану за его ратные подвиги, пожелали ему крепкого здоровья, оптимизма и кавказского долголетия. Также были проверены жилищные условия участника ВОВ, полнота предоставления социальных услуг, выслушаны его пожелания и напутствия», — сказали газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

Там напомнили, что на фронт Магомед Хасултанович Медаров ушел в 18-летнем возрасте. В составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады принимал участие в героической обороне Москвы. За мужество и героизм, проявленные при этом был награжден орденом Отечественной войны I степени. Затем в 1942 году его направили в Белоруссию для организации партизанского движения. Ветеран дважды был ранен, также награжден медалью «За отвагу».

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов, отметив, что 10 октября исполнилось 99 лет очень важному человеку в регионе, подчеркнул, что Магомед Медаров «не только очевидец, но и участник исторического события, спасшего мир от фашизма», проявив мужество, стойкость и любовь к Родине.

Он считает, что участники СВО, которые защищают мир и стабильность нашей страны, выросли на примерах таких героев.

Руководитель субъекта пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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