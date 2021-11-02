Благоустройство

Сотрудники прокуратуры Малгобека Ингушетии высадили деревья на территории городского парка

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Сотрудники Малгобекской городской прокуратуры высадили деревья на территории городского парка.

Мероприятие прошло под эгидой 300-летия образования прокуратуры России, которое отметят в январе следующего года. Для создания «зелёного уголка» выбрали детскую зону городского парка. Территория аттракционов пополнилась примерно двадцатью саженцами липы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Малгобека, помощь участникам акции оказали работники городского парка культуры и отдыха.

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