Сотрудники прокуратуры Малгобека Ингушетии высадили деревья на территории городского парка

Мероприятие прошло под эгидой 300-летия образования прокуратуры России, которое отметят в январе следующего года. Для создания «зелёного уголка» выбрали детскую зону городского парка. Территория аттракционов пополнилась примерно двадцатью саженцами липы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Малгобека, помощь участникам акции оказали работники городского парка культуры и отдыха.