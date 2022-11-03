Сотрудники РДНТ Ингушетии написали «Большой этнографический диктант» на 100 баллов

0

Сотрудники Республиканского дома народного творчества Ингушетии приняли сегодня участие в ежегодной международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщила пресс-служба учреждения.

Заместитель директора РДНТ Марем Котиева, художественный руководитель Асет Абдурзакова, заведующий отделом этнографии Султан Мерешков и методист Тамила Хутиева продемонстрировали высокий уровень этнокультурных знаний и получили наивысшее количество баллов, правильно ответив на все вопросы теста. Методисты Дали Мусиева и Зульфия Тумгоева набрали, соответственно, 91 и 97 баллов.

Напомним, что стартовавшая сегодня, 3 ноября, акция «Большой этнографический диктант» продлится до 8 ноября. Принять в ней участие может любой желающий на сайте https://miretno. ru/. В нынешнем году этнодиктант проходит уже в седьмой раз. Лозунг акции — «Народов много — страна одна!».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Малгобеке Ингушетии открыли благоустроенную улицу Херсонскую
Юные боксеры из Назрановского района Ингушетии стали призерами всероссийских соревнований
1,5 млн рублей направлено на повышение системной надежности подстанции в Ингушетии
Два колледжа Ингушетии присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
В Ингушетии на 52% выросло число получателей соцвыплат на детей от 3 до 7 лет
Ингушский каратист Магомед Плиев стал бронзовым призером первенства мира в Орле
Участниками всероссийского конкурса «СМИротворец-2022» стали 1,2 тыс. СМИ и блогов
В Ингушетии к 4 годам тюрьмы приговорили жителя Дагестана за хранение «мефедрона»
После вмешательства прокуратуры Ингушетии погашены долги перед бизнесменами
В Ингушетии выйдет иллюстрированное издание о мероприятиях РДНТ
Житель Ингушетии получил два года колонии за хранение гранаты

Главное

Яндекс.Метрика

 