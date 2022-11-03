Сотрудники РДНТ Ингушетии написали «Большой этнографический диктант» на 100 баллов

Заместитель директора РДНТ Марем Котиева, художественный руководитель Асет Абдурзакова, заведующий отделом этнографии Султан Мерешков и методист Тамила Хутиева продемонстрировали высокий уровень этнокультурных знаний и получили наивысшее количество баллов, правильно ответив на все вопросы теста. Методисты Дали Мусиева и Зульфия Тумгоева набрали, соответственно, 91 и 97 баллов.

Напомним, что стартовавшая сегодня, 3 ноября, акция «Большой этнографический диктант» продлится до 8 ноября. Принять в ней участие может любой желающий на сайте https://miretno. ru/. В нынешнем году этнодиктант проходит уже в седьмой раз. Лозунг акции — «Народов много — страна одна!».