Сотрудники РДНТ Ингушетии приняли участие в вебинаре, посвященном возрождению гончарного ремесла

Вебинар проходил на платформе Центра культуры народов России ГРДНТ имени В. Д. Поленова в рамках Всероссийского смотра-конкурса актуальных национально-культурных проектов «Национальные традиции народного творчества».

«Это была интересная онлайн-встреча с партнерами проекта по возрождению гончарного ремесла в Кировской области», — рассказала Марем Котиева.

С участниками вебинара своим опытом поделились автор проекта «Гончарная сказка Шижмы» Ольга Ходырева, руководитель проекта «Немская керамика. Возрождение» Елена Рыкова, директор районной библиотеки поселка Нема, на базе которой был реализован проект «Немская керамика. Возрождение», Светлана Чуданова, организатор проекта «Инклюзивная гончарная мастерская» Игорь Савельев и другие.

Напомним, в Ингушетии недавно появилась инклюзивная гончарная мастерская «Малх». Проект направлен на социализацию и интеграцию в общество людей с инвалидностью, поддержку и создание условий для творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, обретение ими новой и уникальной для региона профессии. Также кружки по гончарному делу открываются в учреждениях культуры республики.