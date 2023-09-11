Сотрудники Роспотребнадзора по Ингушетии привились от гриппа

Личным примером специалисты ведомства показали, что иммунизация направлена прежде всего на предупреждение развития тяжёлых форм заболевания и профилактику осложнений.

Специалисты подчеркнули, что тяжелые формы заболевания наиболее часто регистрируются в период эпидемии гриппа, которая ежегодно приходится на зимне-весенний период и обусловлена чрезвычайно высокой активностью циркуляции вирусов. Самая эффективная защита от гриппа — это вакцинация. Оптимальным временем проведения иммунизации является период с сентября по октябрь.

В надзорном ведомстве республики настойчиво рекомендуют не откладывать вакцинацию против гриппа на конец осени — период роста респираторных заболеваний.