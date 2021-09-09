Сотрудники Ространснадзора по Ингушетии совместно с журналистами приняли участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

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Сотрудники территориального управления Ространснадзора по республике совместно с журналистами газеты «Ингушетия» приняли участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия».

Участники акции провели уборку прилегающей к офису территории, осуществили полив зелёных насаждений. Силами Управления весь мусор был вывезен и утилизирован.

Напомним, в этом году субботник «Зелёная Россия» стал юбилейным. Вот уже десять лет подряд в 85 субъектах РФ принимают участие миллионы людей.

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