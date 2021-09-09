Сотрудники Ространснадзора по Ингушетии совместно с журналистами приняли участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

Участники акции провели уборку прилегающей к офису территории, осуществили полив зелёных насаждений. Силами Управления весь мусор был вывезен и утилизирован.

Напомним, в этом году субботник «Зелёная Россия» стал юбилейным. Вот уже десять лет подряд в 85 субъектах РФ принимают участие миллионы людей.