Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии навестили детей с ОВЗ

«Воспитанникам социальных учреждений на постоянной основе оказывается шефская помощь, но наиболее ожидаемыми для детей являются праздничные дни, особенно новогодние, когда к ним приходят гости. В детских учреждениях всегда царят радость, улыбки и веселье, они искренне радуются, получая долгожданные подарки с разными сладостями», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи передали подопечным новогодние подарки поздравили всех с Новым годом пожелали здоровья, успехов и счастья.

Сотрудники СУ СКР по региону и в дальнейшем будут оказывать посильную помощь детям подшефных учреждений, говорится в релизе.