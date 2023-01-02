Благотворительность

Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии навестили детей с ОВЗ

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Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии посетили подшефные государственные бюджетные учреждения «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», расположенные в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики.

«Воспитанникам социальных учреждений на постоянной основе оказывается шефская помощь, но наиболее ожидаемыми для детей являются праздничные дни, особенно новогодние, когда к ним приходят гости. В детских учреждениях всегда царят радость, улыбки и веселье, они искренне радуются, получая долгожданные подарки с разными сладостями», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи передали подопечным новогодние подарки поздравили всех с Новым годом пожелали здоровья, успехов и счастья.

Сотрудники СУ СКР по региону и в дальнейшем будут оказывать посильную помощь детям подшефных учреждений, говорится в релизе.

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