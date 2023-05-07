Сотрудники СУ СКР по Ингушетии навестили ветерана и вдову участника ВОВ

Несмотря на боль пережитого, при каждой встрече со следователями ветеран с большим трепетом делится воспоминаниями о своей жизни и боевом пути, отметили ведомстве.

Там напомнили, что Магомед Хасултанович в конце июня 1941 года, не достигнув возраста 18 лет, был призван рядовым в Красную армию. В составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады принимал участие в героической обороне Москвы.

В начале 1942 года он был направлен в Белоруссию — организовывать партизанское движение, где через короткий промежуток времени стал командиром многонационального партизанского отряда. Ветеран был дважды ранен, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».

Также следователи навестили вдову ветерана ВОВ Валентину Литвинову. Ее супруг — Литвинов Иван Дмитриевич родился в станице Орджоникидзевская (ныне — город Сунжа). Когда началась война, юный Иван вызвался добровольцем на фронт, имел ранения, пережил все тяготы войны. Умер более 20 лет назад.

Валентина Михайловна сердечно поблагодарила за оказанное внимание. На прощание сотрудники СК вручили ей цветы, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни.